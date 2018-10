Börse London schließt mit moderaten Kursgewinnen

London (APA) - Die Londoner Börse hat den Handel am Montag mit moderaten Kursgewinnen beendet. Der FT-SE-100 Index schloss bei 7.029,22 Punkten und einem Plus von 33,31 Einheiten oder 0,48 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 45 Gewinner und 55 Verlierer gegenüber. Ein Titel schloss unverändert.

An Europas Festlandbörsen gab es ebenfalls überwiegend höhere Notierungen zu sehen. Nach einer schwachen Vorwoche konnten sich die Kurse damit zum Wochenstart etwas stabilisieren. Dennoch bleiben einige Unsicherheitsfaktoren bestehen. So schwelt der Handelskrieg zwischen den USA und China weiter. Auch die umstrittenen Haushaltspläne der Italiener bereiten den Anlegern Kopfzerbrechen.

Verschärft hat sich übers Wochenende zudem die Angst vor einem Brexit ohne Deal. Bei dem Sondertreffen am Sonntagabend zwischen dem britischen Brexitminister Dominique Raab und EU-Chefverhandler Michel Barnier hatte es keine Einigung gegeben. Ein für Montag angesetztes Treffen auf EU-Expertenebene zu den Brexit-Verhandlungen wurde abgesagt, hieß es in EU-Ratskreisen. Bis Mittwoch herrscht damit Stillstand. Am Mittwochabend beginnt dann der EU-Brexit-Gipfel, bei dem eigentlich geplant war, einen Deal zumindest vorliegen zu haben, wenn nicht zu beschließen.

Im Zuge eines steigenden Goldpreises waren die beiden Minenwerte Randgold (plus 5,15 Prozent) und Fresnillo (plus 4,08 Prozent) weit oben im FTSE-100 Index zu finden. Gold profitierte zuletzt von dem starken Abverkauf an den internationalen Aktienmärkten und kletterte heute zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit zwölf Wochen.

Gesucht waren außerdem Bergbauaktien wie Rio Tinto (plus 1,69 Prozent) Anglo American (plus 1,00 Prozent) und Glencore (plus 1,61 Prozent).

Bei Easyjet ging es dagegen um 1,04 Prozent bergab. Die Airline ist weiterhin an Verhandlungen über einen Einstieg bei der Alitalia interessiert. Der Einstieg der Briten werde jedoch im Rahmen eines Konsortiums erfolgen, teilte Easyjet nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur mit.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA464 2018-10-15/18:01