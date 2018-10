Zürcher Börse schließt mit Abschlägen

Zürich (APA/dpa-AFX) - Die Schweizer Börse hat am Montag den Abwärtstrend der Vorwoche vorerst gestoppt. Zwar schloss der SMI erneut geringfügig tiefer, die Abgaben aus dem frühen Handel konnten aber zu einem Großteil wieder wettgemacht werden. Die Lage bleibe jedoch angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren angespannt, hieß es am Markt.

Das Umfeld blieb von Risikoaspekten belastet. Händler verwiesen auf den schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China, steigende Renditen am Bondmarkt, die Sorgen um einen harten Brexit und die Budgetkrise in Italien. Nun seien noch die Spannungen mit Saudi Arabien hinzugekommen, und auch die Verluste der deutschen Koalitionsparteien in der Wahl zum bayerischen Landtag habe nicht gerade für eine Stimmungsverbesserung der Anleger gesorgt. Die jüngsten US-Konjunkturdaten mit schwächer als erwarteten Einzelhandelsumsätzen sorgten am Nachmittag für einen weiteren leichten Dämpfer.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,08 Prozent tiefer auf 8.653,16 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,32 Prozent auf 1.380,48 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,14 Prozent auf 10.218,24 Punkte. Der Volatilitätsindex VSMI zeigte mit minus 3,4 Prozent auf 16,79 Punkte eine Beruhigung der Lage an.

Bei den Blue Chips zeigten insbesondere Zykliker wie Schindler (minus 2,1 Prozent) oder SGS (minus 2,1 Prozent) Schwäche. ABB (minus 0,8 Prozent) hatten am Morgen bei 20,66 Franken ein Zweijahrestief markiert, erholten sich dann jedoch im weiteren Handelsverlauf wieder etwas.

Für LafargeHolcim (minus 0,7 Prozent) hat die Citigroup ihre Kaufempfehlung zwar bestätigt, dagegen aber das Kursziel deutlich reduziert. Höhere Energiepreise stünden im Zement-Geschäft derzeit einer Erholung entgegen, lautete die Begründung.

Die Titel des Bankensoftwareunternehmens Temenos (minus 2,1 Prozent) und des Chipherstellers S (minus 1,0 Prozent) knüpften ebenfalls an die Kursverluste der Vorwoche an. Damit hatte die kurzzeitige Erholung vom Freitag bei AMS keinen Bestand.

Die Großbanken CS und UBS (je minus 0,5 Prozent) rangierten am Handelsende im Mittelfeld, Julius Bär (plus 0,2 Prozent) schlossen mit einem leichten Plus. Die guten Zahlen der Bank of America, die einen Gewinn von 7,2 Milliarden Dollar im Quartal auswies, lieferten keine positiven Impulse.

Bei den Schwergewichten verloren Roche (GS) am Ende minus 0,1 Prozent. Die Basler hatten positive Studiendaten zu Kadcyla in der Behandlung von Patienten mit frühem HER2-positivem Brustkrebs vorgelegt. Nun warten Analysten auf die abschließenden Daten. Novartis (plus 0,6) und Nestlé (plus 0,2 Prozent) sorgten hingegen für etwas Stütze.

Gewinner im SMI/SLI waren die Titel der defensive Swisscom (plus 1,3 Prozent). Aber auch die Versicherungen Swiss Re (plus 0,7 Prozent), Swiss Life (plus 0,3 Prozent) legten zu, während Zürich mit minus 0,1 Prozent leicht negativ schloss.

