US-Kardinal: Bischöfe müssen Ermittlungen zu Missbrauch zulassen

Washington/Chicago (APA) - Angesichts des Missbrauchsskandals müssen die US-Bischöfe nach Auffassung von Kardinal Blase Cupich auf einen Teil ihrer Amtsvollmachten verzichten und Ermittlungen von außen zulassen. Jeder Bischof solle zu einer Untersuchung von unabhängiger Seite bereit sein, wenn eine Anschuldigung gegen ihn vorliege, sagte der Chicagoer Erzbischof der Zeitschrift „National Catholic Reporter“ (Montag).

Zugleich zollte Cupich laut Kathpress dem Washingtoner Erzbischof Kardinal Donald Wuerl, dessen altersbedingten Rücktritt der Papst in der vergangenen Woche annahm, Respekt für seine Entscheidung. Der Kardinal sei ein „ehrlicher Mann“, der aus Liebe zur Kirche stets das Beste habe tun wollen. So sei er auch „groß genug, zuzugeben, dass er diese Fehler gemacht hat“, sagte Cupich.

Kardinal Wuerl soll laut einem jüngst veröffentlichten Bericht eines Geschworenengerichts in Pennsylvania in seinen 18 Jahren als Bischof von Pittsburgh (1988-2006) nicht hart genug gegen sexuelle Übergriffe von Priestern vorgegangen sein und Geistliche, die sich an Kindern vergingen, lediglich an andere Orte versetzt haben. In einem Offenen Brief Ende August räumte er „Fehleinschätzungen“ und „Unzulänglichkeiten“ ein.

Papst Franziskus hatte Wuerls Rücktrittsgesuch als Erzbischof von Washington am Freitag angenommen. Zugleich verfügte er, dass der 77-Jährige sich bis auf weiteres selbst als Administrator vertritt.