Fußball: Hooligan-Opfer Nivel erhielt deutsches Bundesverdienstkreuz

Paris (APA/AFP) - Der Franzose Daniel Nivel, der während der Fußball-WM 1998 von deutschen Hooligans brutal zusammengeschlagen wurde, wird mit dem deutschen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Nach Angaben aus Regierungskreisen vom Montag wird Deutschlands Außenminister Heiko Maas den früheren Polizisten am Dienstagabend in Paris ehren. Der heute 63-jährige Nivel ist seit dem Angriff schwerstbehindert.

Nivel war am Rande des WM-Vorrundenspiels Deutschland gegen Jugoslawien in Lens am 21. Juni 1998 von deutschen Hooligans außerhalb des Stadions mit Tritten und Schlägen misshandelt worden und an seinen Verletzungen fast gestorben. Vier Angreifer wurden später in Deutschland zu Haftstrafen von dreieinhalb bis zehn Jahren verurteilt. Die vom deutschen und französischen Fußballbund gegründete Daniel-Nivel-Stiftung setzt sich seit dem Jahr 2000 für die Gewaltprävention ein.