Brexit - Kneissl sieht wenig zeitlichen Spielraum

Luxemburg (APA) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) sieht wenig zeitlichen Spielraum für eine Einigung der EU mit Großbritannien in den Brexit-Verhandlungen. Sowohl der britische Außenminister Jeremy Hunt als auch der EU-Chefverhandler Michel Barnier hätten immer wieder auf den engen Zeitrahmen wegen der bevorstehenden Europawahl hingewiesen, sagte Kneissl nach Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg.

„Gäbe es nicht die Wahlen im Mai, könnte man vielleicht flexibler agieren, aber es ist doch eine Frist, die da ist im Kalender“, betonte Kneissl.

Neue Sanktionen gegen russische Staatsbürger in der Affäre Skripal seien am Montag nicht beschlossen worden, sagte Kneissl. Die Außenminister beschlossen eine neue Regelung für restriktive Maßnahmen gegen den Einsatz und die Verbreitung chemischer Waffen. Ein ähnlicher EU-Rechtsrahmen für Sanktionen bei Cyberangriffen ist in Vorbereitung. Es gehe dabei um Personen, nicht um Länder, sagte Kneissl.

Bei dem Anschlag im britischen Salisbury waren Anfang März der frühere Doppelagent Skripal und seine Tochter Julia schwer vergiftet worden. Die Täter nutzten dabei ein Mittel, das dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok entspricht. Nach britischen Ermittlungen steckte der russische Militärgeheimdienst GRU hinter der Tat. Die Regierung in Moskau weist jegliche Verantwortung zurück. Großbritannien und viele Verbündete ließen als Reaktion auf den Fall etliche russische Diplomaten ausweisen. Österreich hat sich an den Ausweisungen nicht beteiligt.

Nach Angaben der niederländischen Regierung haben GRU-Agenten im April auch einen Hackerangriff auf die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag verübt.

Bei dem Außenministerrat seien auch die Flüchtlingsbewegungen in Venezuela besprochen worden, sagte Kneissl. Es gebe in Venezuela rund eine Million EU-Staatsbürger, gegenwärtig erlebe das südamerikanische Land die größte Flüchtlingsbewegung, die umfangreicher als in Syrien sei.