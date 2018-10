CDU und SPD setzen auf „Prinzip Hoffnung“ - zumindest bis Hessen

Berlin (APA/Reuters) - Dass das Wahlplakat einer Landtagswahl in Berlin vorgestellt wird, ist eher ungewöhnlich. Als sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier im Konrad-Adenauer-Haus vor das Plakat, „Jetzt geht‘s um Hessen - Bouff!er“, stellten, war dies eine bewusst gesetzte Botschaft an die gesamte CDU: Um jeden Preis soll bis zur Hessen-Wahl am 28. Oktober Ruhe gewahrt werden.

Mit der Ohrfeige für die CSU will die CDU gar nicht erst in Verbindung gebracht werden. Auch bei der SPD, die einen weiteren Absturz verkraften muss, regiert die Hoffnung, alle wichtigen Debatten zumindest bis Ende Oktober vertagen zu können. Denn die Wahlkämpfer in beiden Parteien dringen auf Einheit und Unterstützung.

UNSICHERHEITSFAKTOR I - DIE SPD

Doch bereits am Montag wurde deutlich, wie trügerisch diese Hoffnung sein kann. Schon am Wahlabend hatte in der SPD die Debatte begonnen, dass bei einem Wahlergebnis von nur 9,7 Prozent „alles“ auf den Tisch kommen müsse - dazu gehören der Parteivorsitz von Andrea Nahles ebenso wie die Große Koalition im Bund. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kündigte nun eine Klausurtagung am 4. und 5. November an und räumte ein, dass man auch über die eigene Regierungsbeteiligung spreche. Aber die Debatte soll zumindest kanalisiert und vorerst entschärft werden. Denn eigentlich war es zwar bitter, aber parteiintern auch keine Überraschung, dass die SPD als einzige Partei in Bayern nicht von der Schwäche der CSU würde profitieren können.

Alle Hoffnungen liegen darauf, dass Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen eben doch ein Ergebnis mit deutlich über 20 Prozent einfahren und damit die Stimmung in der von schlechten Umfragen und Wahlergebnissen gebeutelten Partei wieder auffrischen kann. Ob Nahles oder der deutsche Vizekanzler Olaf Scholz aber wirklich verhindern können, dass ihre Partei nach einem weiteren schlechten Wahlergebnis die Große Koalition aufkündigen muss, wagte am Montag niemand zu sagen. SPD-Vize Ralf Stegner machte am Montag jedenfalls klar, dass die SPD nicht um jeden Preis in dem Bündnis verbleiben dürfe.

UNSICHERHEITSFAKTOR II - DIE CSU

Aber auch in der Union ist die Lage nicht einfach. So blieb am Montag unklar, wie der erwartete Machtkampf in der CSU ausgehen würde. Ministerpräsident Markus Söder bekam zwar demonstrativ die Unterstützung für die Bildung einer Koalition wahrscheinlich mit den Freien Wählern in Bayern. Aber CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer wurde kritisiert. Hinter vorgehaltener Hand wurde bei der CDU ohnehin betont, es wäre besser für alle, wenn Seehofer nun endlich abtrete. „Mit Seehofer wird einfach keine Ruhe mehr in der Großen Koalition einkehren“, sagte ein Mitglied im CDU-Bundesvorstand.

Beim Koalitionspartner SPD ist man davon auch überzeugt. Offiziell aber betonte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nur, jede Partei müsse selbst bestimmen, mit welchem Spitzenpersonal sie antreten wolle - in München und Berlin. Sie war aufgeschreckt davon, dass zwischen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sofort wieder der alte Streit über die Schuld am schlechten Erscheinungsbild der Union ausbrach.

CDU-Chefin Angela Merkel beließ es auch deshalb bei einer harten Analyse ohne Namen, dass in Bayern offensichtlich „das Vertrauen in die politischen Akteure“ gefehlt habe. Denn am Montag hoffte man bei CDU und SPD fast flehentlich, dass die CSU nun ihren Frust über das Wahlergebnis nicht doch noch in Richtung deutsche Regierung und Berlin ablenken würde.

UNSICHERHEITSFAKTOR III - DIE CDU

Die Unsicherheit über den weiteren Kurs von Regierung und Partei hat auch die CDU erfasst. In den Parteigremien gab sich Merkel Teilnehmern zufolge am Montag zwar sehr entspannt. Auf den ersten Blick kann ihr das „blaue Auge“ für die CSU sogar nutzen. Denn das Ergebnis der Landtagswahl und die Wählerwanderung zeigen überdeutlich, dass die CSU-Fixierung auf das Asyl- und Flüchtlingsthema nicht einmal in Bayern zog. Nur bringt dies Merkel keine lang anhaltende Entlastung in der parteiinternen Debatte über den Kurs ihrer Partei - und ihre eigene Zukunft. Zwar beeilte sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, als Ergebnis der CSU-Ohrfeige einen Mitte-Kurs der CDU zu fordern: „Für die CDU muss nun klar sein: Man kann keine Wahlen mit einem Rechtsruck oder mit besonders pointierter Polemik gewinnen.“

Etliche CDU-Spitzenpolitiker betonten, sie rechneten mit einer Wiederwahl Merkels auf dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember. Aber der Burgfrieden gilt eben nur bis zum 28. Oktober. Die hessische Landtagswahl ist von Laschet, CDU-Vize Bouffier und CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer so sehr zu einem „Gegenmodell“ zu Bayern und der CSU hochstilisiert worden, dass nun unbedingt ein Wahlsieg her muss. Die einfache Kalkulation lautet: Bleibt Bouffier im Amt, am besten mit einer schwarz-grünen Regierung, kann Merkel darauf hoffen, dass sie im Dezember wiedergewählt wird. Gelingt dem CDU-Vize das nicht, bricht nach der Hessen-Wahl eine Debatte auch über Merkel aus.