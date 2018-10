Trump schockiert über Zerstörung in Hurrikan-Gebieten

Miami/Washington (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump hat schockiert auf die Zerstörung durch Hurrikan „Michael“ an der Südostküste der USA reagiert. Es sei unglaublich, mit eigenen Augen zu sehen, was der Sturm angerichtet habe, sagte Trump am Montag bei einem Besuch im US-Bundesstaat Florida, wo der Hurrikan in der vergangenen Woche für Verwüstung gesorgt hatte. Begleitet wurde Trump von seiner Frau Melania.

„Ich habe Bilder gesehen, aber es ist schwer zu glauben“, sagte der US-Präsident. Wenn man nun im Flugzeug über das Gebiet fliege und die völlige Zerstörung sehe, sei das etwas anderes. „Das ist sehr hart.“

In dem kleinen Ort Lynn Haven in Florida sprachen Trump und die First Lady mit Hurrikan-Opfern und halfen bei der Verteilung von Wasser. Später reisten sie weiter in den benachbarten Bundesstaat Georgia, wo der Sturm ebenfalls gewütet hatte.

Trump dankte Rettungskräften und Katastrophenschützern für ihren Einsatz. Auch Energieversorger hätten Unglaubliches geleistet, indem sie unermüdlich beschädigte Stromleitungen repariert hätten, sagte er. Viele Menschen hätten durch den Hurrikan ihr Zuhause verloren. Das Wichtigste sei nun, dass die Menschen in Sicherheit seien und ausreichend mit Essen und Wasser versorgt würden.

Der Hurrikan „Michael“ hatte in der vergangenen Woche große Schäden in Florida und weiteren Staaten entlang der Südostküste der USA angerichtet: in Georgia, South Carolina, North Carolina und Virginia.

Einzelne Ortschaften wurden großflächig zerstört, Häuser stürzten ein, Bäume knickten reihenweise um. Zeitweise waren Hunderttausende Menschen ohne Strom. Nach US-Medienberichten kamen mindestens 18 Menschen durch den Sturm und seine Folgen ums Leben.