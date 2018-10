Fußgänger in Tirol von Pkw erfasst und schwer verletzt

Imst (APA) - Ein 43-jähriger Tiroler ist am Montag in Imst von einem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann durch die Wucht des Aufpralls einige Meter über die Fahrbahn geschleudert. Er wurde nach der Erstversorgung durch mehrere Sanitäter und einen Notarzt mit schweren Kopfverletzungen per Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.