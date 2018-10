Südtirol-Wahl: Die Landeshauptleute seit 1948

Bozen (APA) - Seit der ersten Landtagswahl im Jahr 1948 ist Südtirol fest in Händen der Südtiroler Volkspartei (SVP). Bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag (21. Oktober) stellt sich der amtierende SVP-Landeshauptmann Arno Kompatscher erstmals der Wiederwahl. Kompatscher ist der fünfte Landeschef seit Ende des Zweiten Weltkrieges und hat am 9. Jänner 2014 Langzeitlandeshauptmann Luis Durnwalder abgelöst.

Durnwalder, der am 10. März 1989 den Landeshauptmannsessel von Silvius Magnago übernommen hatte, regierte das Land südlich des Brenners seit 1989, also knapp 25 Jahre. An seinen Vorgänger Magnago, der auch als „Vater des Südtiroler Autonomiepaketes“ bezeichnet wird, reichte er damit nicht heran. Magnago, der seinen Vorgänger Alois Pupp am 6. November 1960 beerbt hatte, leitete nämlich beinahe 29 Jahre die Geschicke Südtirols.

Landeshauptleute in Südtirol seit 1948: Karl Erckert (SVP) 28.11.1948-16.11.1952

Karl Erckert (SVP) 16.11.1952-11.11.1956

Alois Pupp (SVP) 11.11.1956-6.11.1960

Silvius Magnago (SVP) 6.11.1960-15.11.1964

Silvius Magnago (SVP) 15.11.1964-17.11.1968

Silvius Magnago (SVP) 17.11.1968-18.11.1973

Silvius Magnago (SVP) 18.11.1973-19.11.1978

Silvius Magnago (SVP) 19.11.1978-20.11.1983

Silvius Magnago (SVP) 20.11.1983-10.3.1989

Luis Durnwalder (SVP) 10.3.1989-21.11.1993

Luis Durnwalder (SVP) 21.11.1993-22.11.1998

Luis Durnwalder (SVP) 22.11.1998-26.10.2003

Luis Durnwalder (SVP) 26.10.2003-9.1.2014

Arno Kompatscher (SVP) 9.1.2014- bis dato