Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund drei Punkte über dem Schluss-Stand vom Montag (3.222,04) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.200,00 und 3.255,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.238,00 Punkten aus.

Auch an Europas Leitbörsen wird erneut ein kleines Plus erwartet. Damit könnten die Märkte an ihre am Montag gestartete Erholungsbewegung anknüpfen. Dennoch raten Analysten weiterhin zur Zurückhaltung, denn zahlreiche Unsicherheitsfaktoren bleiben weiterhin bestehen. So gibt es nach wie vor große Sorgen um die italienischen Haushaltspläne, um die ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen sowie um die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA.

Auf Datenseite dürften die Anleger heute vor allem auf die ZEW-Indizes aus Deutschland blicken. Am Nachmittag stehen dann in den USA unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion. In Wien legt indessen die Telekom Austria Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2018 vor. Allerdings werden die Ergebnisse erst nach dem heutigen Börsenschluss veröffentlicht.

Am Montag hatte der ATX um 0,65 Prozent höher bei 3.222,04 Punkten geschlossen und konnte sich damit nach den starken Abschlägen in der Vorwoche wieder stabilisieren. Sehr fest notierten außerdem die Aktien der OMV, die um 2,44 Prozent auf 49,57 Euro zulegten. Der Mineralölkonzern und der Öl-Dienstleister Schlumberger haben eine Absichtserklärung für eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

~ UBM +4,45% 39,90 Euro Semperit +3,90% 15,44 Euro AT&S +3,89% 19,22 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

~ Flughafen Wien -5,07% 33,70 Euro Agrana -4,04% 16,64 Euro Schoeller-Bleckmann -3,26% 87,65 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA059 2018-10-16/08:43