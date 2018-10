Brand in NÖ Mehrparteienhaus durch nachglühende Teile ausgelöst

Deutsch-Wagram (APA) - Der Brand in einem Mehrparteienhaus in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) am Samstag ist von einem Balkon einer Wohnung im dritten Stock ausgegangen. Das Feuer wurde „sehr wahrscheinlich“ durch nachglühende Zigarettenteile bzw. -asche ausgelöst, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage mit. Eine Schadenssumme war weiterhin nicht bekannt.

Die Flammen hatten am Samstag auf den Dachstuhl übergegriffen, 30 Wohnungen mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.