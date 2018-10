Brexit - Niederlande: „Bereiten uns auf hard Brexit vor“

Luxemburg (APA) - Die Niederlande hoffen nach Worten von Außenminister Stef Blok auf „das Beste“ in den Brexit-Verhandlungen, zugleich „bereiten wir uns auf das Schlimmste vor“. Blok schloss am Dienstag vor Beratungen der Europaminister in Luxemburg die Möglichkeit eines „harten Brexit“ ohne Abkommen nicht aus.

„Es muss der Moment der Wahrheit kommen“, sagte Blok. Die Niederlande wollten, dass die EU zusammenstehe und an einem Deal arbeiten, der für beide Seite vom Vorteil sei.

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans sagte, ob es im November einen Sondergipfel zum Brexit gebe, sei Sache der EU-Staaten zu entscheiden. Man könne aber nicht einzelne Teile des Binnenmarktes herauspicken. Die EU-Kommission wolle den Schaden durch den Brexit so gering wie möglich halten. Timmermans sieht noch immer Chancen auf einen Deal. Wie bei allen schwierigen Verhandlungen falle eine Entscheidung in letzter Minute.