„Staatenbund“ - Prozess in Graz mit Verteidiger-Plädoyers fortgesetzt

Graz (APA) - Der Prozess gegen 14 Mitglieder des „Staatenbund Österreich“ ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht fortgesetzt worden. Ihnen wird unter anderem versuchte Bestimmung zum Hochverrat und Beteiligung an einer staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen. Für den zweiten Tag wurden weitere Plädoyers der Verteidigung sowie die Befragung der Erstangeklagten erwartet.

Am ersten Verhandlungstag legte der Staatsanwalt über mehrere Stunden seine Sicht der Dinge dar. Er spannte einen Bogen von den Tätigkeiten des „Staatenbund Österreich“ bis zu den Aktionen der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Die Angeklagten tätigten zahlreiche Zwischenrufe, weswegen die Richterin einen zeitweiligen Ausschluss einzelner Personen verfügte. Die ersten Verteidiger waren bereits am Wort und verwehrten sich dagegen, ihre Mandanten in die Nähe terroristischer Organisationen zu rücken.