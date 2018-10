Wiener Börse startet etwas höher - ATX plus 0,20 Prozent

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit etwas höherer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.228,57 Zählern um 6,53 Punkte oder 0,20 Prozent über dem Montag-Schluss (3.222,04). Bisher wurden 186.695 (Vortag: 97.523) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Auch an Europas Leitbörsen ging es moderat bergauf. Damit können die Märkte zunächst an ihre am Montag gestartete Erholungsbewegung anknüpfen. Dennoch raten Analysten weiter zur Zurückhaltung, denn zahlreiche Unsicherheitsfaktoren bleiben bestehen. So gibt es nach wie vor große Sorgen um die italienischen Haushaltspläne, um die ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen sowie um die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA.

Wichtige Unternehmensnachrichten blieben in Wien rar. Gesucht waren die Papiere des Verbund mit plus 1,03 Prozent auf 39,24 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben jüngst ihr Kursziel für die Aktien des Versorgers deutlich von 40 auf 50 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt bei „Buy“.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA087 2018-10-16/09:35