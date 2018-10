Lkw kollidierte in Linzer Tunnel mit Pkw und schob ihn vor sich her

Linz (APA) - Ein 61-Jähriger hat Montagmittag auf der Mühlkreisautobahn (A7) im Bindermichltunnel in Linz mit seinem Lkw einen Pkw vor sich hergeschoben. Der Lastwagenfahrer wollte in Fahrtrichtung Westautobahn die Spur wechseln, um sich zur Ausfahrt Salzburgerstraße einzuordnen. Dabei dürfte er den Pkw der 61-jährigen Lenkerin und ihres Mannes übersehen haben, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Lastwagen kollidierte beim Spurwechseln mit dem Auto, und schob den nun quer stehenden Wagen vor sich her. Die 61-jährige Lenkerin und ihr 60-jähriger Ehemann, der Beifahrer war, wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Tunnel Bindermichl war für 30 Minuten gesperrt.