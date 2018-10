Forscher: Regionale Gen-Abschalter sind spießig, globale promiskuitiv

Klosterneuburg/Wien (APA) - Bei Menschen wie Mikroben knipsen Schalter das Ablesen der Gene zur rechten Zeit am rechten Ort an und aus. Bei den Ausschaltern gibt es lokal agierende Exemplare, die konservativ sind und nur wenige wohlbekannte Genen bedienen, während global wirksame Stopper promiskuitiv und für neue Bindungen aufgeschlossen sind, berichten österreichische Forscher im Fachjournal „Nature Ecology and Evolution“.

Die Ausschalter (Repressoren) müssen für ihre Tätigkeit an bestimmte Erbgut-Regionen binden, die sich „Promotoren“ nennen. Ein Team um Claudia Igler und Calin Guet vom Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg veränderte solche „Promotoren“, um zu sehen, wie die Ausschalter reagieren.

Es zeigte sich, dass es davon zwei Typen gibt: Die einen wären in der Evolution „robust“ und würden sich selbst niemals verändern, nur um sich weiterhin dem Partner anzubiedern, die anderen sind flexibel und passen sich immer rasch an den anderen an. „Überraschenderweise waren es aber gerade die robusteren Repressoren, die bereitwilliger eine Bindung mit neuen Promotoren eingingen“, so die Forscher. Ein konservatives Gehabe führt also zumindest auf Erbgut-Ebene nicht zwingend zu mehr Sittsamkeit.

Mit biophysikalischen Modellberechnungen machten die Forscher außerdem regional und global agierende Repressoren aus. Erstere beschäftigen sich nur mit einer Handvoll Spezis, die sie gut kennen, und die ebenfalls spinnefeind mit Neuerungen sein sollten, und sie nehmen nicht leicht Fremde in ihren Freundeskreis auf. Die weltmännischen Ausschalter hingegen wären promiskuitiv, starten leichtfertig weitere Beziehungen, und scheren sich nicht um Veränderungen beim Partner.

