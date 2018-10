Brexit - Blümel: Nächste Entscheidungen erst beim EU-Gipfel

Luxemburg (APA) - EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) geht davon aus, dass die nächsten Entscheidungen zum Brexit erst beim EU-Gipfel am Mittwoch und Donnerstag fallen. Der EU-Chefverhandler Michel Barnier werde die Europaminister heute und morgen Abend den Gipfel über den Stand der Dinge informieren, sagte der amtierende EU-Ratsvorsitzende am Dienstag vor Beratungen der EU-Minister in Luxemburg.

Beim Abendessen des Gipfels werde es auch darum gehen, ob es im November einen Brexit-Sondergipfel geben könne, sagte Blümel. Er habe mehrmals mit Barnier telefoniert und auch Kontakte zu Regierungsvertretern in London und Dublin gehalten. „Es hat eine gewisse Verhandlungsdynamik gegeben“, sagte Blümel. „Leider Gottes hat es noch nicht gereicht, um einen gemeinsamen Kompromiss vorzulegen.“ Das Verhandlungsklima sei aber konstruktiv gewesen.