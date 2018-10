Hackschnitzel-Lager im Bezirk Neunkirchen in Brand

Willendorf (APA) - In Willendorf (Bezirk Neunkirchen) ist in der Nacht auf Dienstag ein Brand im Hackschnitzel-Lager eines Sägewerks ausgebrochen. Am Vormittag standen sechs Feuerwehren im Einsatz. „Die Löscharbeiten werden noch den ganzen Tag dauern“, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger auf Anfrage. Verletzt wurde niemand.

Seit Montag um 22.30 Uhr seien bisher insgesamt 200 Feuerwehrmitglieder bei der Brandbekämpfung im Einsatz gestanden, teilte der Sprecher mit. 70 Kubikmeter an Hackschnitzeln mussten mit einem Spezialkran aus dem Lager ausgeräumt werden. Resperger sprach von einer „immens anstrengenden Arbeit“ für die Helfer und einem „massiven Atemschutzeinsatz“, für den auch Kompressoren zum Nachfüllen der Flaschen eingesetzt wurden. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung. Die restlichen Gebäude und Firmenanlagen konnten vor dem Feuer geschützt werden.