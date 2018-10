Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Frühhandel im Plus präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.233,13 Punkten nach 3.222,04 Einheiten am Montag errechnet, das ist ein Plus von 11,09 Punkten bzw. 0,34 Prozent.

Auch an Europas Leitbörsen ging es überwiegend moderat bergauf. Damit können die Märkte zunächst an ihre am Montag gestartete Erholungsbewegung anknüpfen. Dennoch raten Analysten weiter zur Zurückhaltung, denn zahlreiche Unsicherheitsfaktoren bleiben bestehen. So gibt es nach wie vor große Sorgen um die italienischen Haushaltspläne, um die ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen sowie um die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA.

Auf Datenseite dürften die Anleger heute vor allem auf die ZEW-Indizes aus Deutschland blicken. Am Nachmittag stehen dann in den USA unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion auf der Agenda.

In Wien legt indessen die Telekom Austria Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2018 vor. Allerdings werden die Ergebnisse erst nach dem heutigen Börsenschluss veröffentlicht. Im Frühhandel verloren die Aktien 0,30 Prozent auf 6,57 Euro.

Schwach präsentierten sich auch die Aktien der OMV mit minus 1,35 Prozent auf 48,90 Euro. Am Montag waren die Papiere noch um nahezu zweieinhalb Prozent fester aus dem Handel gegangen, nachdem der Mineralölkonzern und der Öl-Dienstleister Schlumberger eine Absichtserklärung für eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet hatten.

Dagegen wurde der ATX von Kursgewinnen in Bankwerten unterstützt. So gewannen Raiffeisen 1,55 Prozent auf 24,90 Euro und Erste Group stiegen um 0,63 Prozent auf 36,57 Euro. Gesucht waren außerdem die Papiere des Verbund mit plus 0,82 Prozent auf 39,16 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben jüngst ihr Kursziel für die Aktien des Versorgers deutlich von 40 auf 50 Euro angehoben. Das Anlagevotum bleibt bei „Buy“.

Der ATX Prime notierte bei 1.628,58 Zählern und damit um 0,31 Prozent oder 5,01 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 22 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und zwei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 394.641 (Vortag: 266.332) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 11,76 (7,35) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

