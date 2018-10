Brexit - Deutschland: „Lage ist sehr ernst“

Luxemburg (APA) - Der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD) hat eindringlich an die britische Premierministerin Theresa May appelliert, „Verantwortung zu zeigen“, um noch einen Brexit-Deal zu ermöglichen. „Die Lage ist sehr ernst. Alle müssen sich anstrengen. das ist jetzt kein Spiel“, sagte Roth am Dienstag vor Beratungen der Europaminister in Luxemburg.

Die Unversehrtheit des EU-Binnenmarktes müsse unangetastet bleiben, sagte Roth. „Wir sind hier nicht am Viehmarkt, sondern wir haben die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der EU-27 zu vertreten.“ Die EU sei Großbritannien weit entgegengekommen.

Am Ende seien auch die Möglichkeiten der EU begrenzt, sagte Roth. Die EU müsse auch die Interessen Irlands schützen, dass es auf der irischen Insel keine harte Grenze zu Nordirland geben dürfe. Dazu brauche es einen „wasserdichten Backstop“ (Notfalllösung für die Grenze).

Die EU müsse sich auf beide Seiten - Deal oder No-Deal - vorbereiten. „Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass wir nichts ausschließen können.“ Bei einem „harten Austritt“ Großbritanniens müssten eine Reihe von Gesetzen in Deutschland geändert werden. Oberste Priorität Deutschlands und der EU sei ein „fairer Deal“.

Es sei offenbar schwierig, eine parlamentarische Mehrheit für ein Abkommen in Großbritannien zu finden, sagte Roth. Der stellvertretende Außenminister Giorgos Katrougalos sagte: „Es ist mehr ein Problem des Vereinigten Königreichs als der EU.“