Brexit - Kreise: Großbritannien lehnt Backstop für Irland-Grenze ab

Luxemburg (APA) - Die britische Premierministerin Theresa May lehnt offenbar eine Auffanglösung (Backstop) zur Vermeidung einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland ab. Dem Vernehmen nach telefonierten am Montag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und May in Vorbereitung des EU-Gipfels am Mittwoch in Brüssel.

Dabei habe Juncker May an ihre bisherigen Zusagen zum Backstop erinnert, hieß es. Die britische Premierministerin wolle aber der von der EU geforderten Lösung bisher nicht zustimmen.

Großbritannien hatte sich zuletzt laut Medienberichten bereit erklärt, in einer temporären Zollunion mit der EU zu verbleiben. May steht innenpolitisch unter Druck, weil bei solch einer Regelung Großbritannien bis auf weiteres kein Freihandelsabkommen mit anderen Weltregionen, etwa den USA, abschließen könnte. Die DUP wiederum will Kontrollen zwischen Nordirland und anderen Teilen Großbritanniens unbedingt verhindern.