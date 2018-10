Internationale Pressestimmen zur Landtagswahl in Bayern

München (APA) - Mehrere internationale Zeitungen nehmen die Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern am Dienstag in den Fokus:

„La Repubblica“ (Rom):

„Die große Lektion für andere Länder wie Italien ist die Fähigkeit der Grünen, nie auseinanderzubrechen und die beiden Strömungen der Realos und Fundis zu verbinden. Ihre Kraft liegt in ökologischen Themen, aber auch in ihrer Regierungsfähigkeit, die sich auf kommunaler, regionaler und Bundesebene zeigt.

Niemand würde heute die Annahme für verrückt halten, dass die Grünen mit der ultrakonservativen CSU in Bayern regieren könnten. Im reichen, industrialisierten Baden-Württemberg, wo Autokonzerne wie Daimler sitzen, regieren sie schon mit der CDU. Und in Berlin wissen sie, dass es seit Jahren der geheime Traum von Angela Merkel ist, mit ihnen zu regieren.“

„El Pais“ (Madrid):

„Es ist schwer vorstellbar, dass dieser Wechsel im politischen Panorama Bayerns keine Konsequenzen in Berlin hat. Die Parteien, die am härtesten bestraft wurden, sind nämlich diejenigen, die die große Koalition bilden, die Deutschland regiert. Der Verschleiß der Sozialdemokraten stellt die Allianz mittelfristig infrage. Es ist allerdings nicht klar, ob die Kanzlerin (Angela Merkel) geschwächt aus der Wahl hervorgeht. Der größte Verlierer ist paradoxerweise der Wahlsieger, CSU-Chef Horst Seehofer, der auch Innenminister ist. Seehofer, der aus seinen schlechten Beziehungen zur Kanzlerin keinen Hehl macht, hatte zum Teil den Diskurs der Ultrarechten übernommen, vor allem in der Flüchtlingsfrage. Dieser radikale Umschwung hat aber den Ultras zu einem Stimmengewinn verholfen, und nicht der konservativen Partei. Das zeigt, dass ein Abdriften zu den Extremen für die traditionellen Parteien normalerweise nicht rentabel ist.“

„Nepszava“ (Budapest):

„In der SPD wird man sich nach der massiven Wahlniederlage mit der Zeit die Frage stellen: Soll man in der großen Koalition mit Merkel bleiben oder versuchen, sich aus der Opposition heraus zu erneuern? Man kann aber getrost davon ausgehen, dass ein Verlassen der Regierung die schweren Probleme der Sozialdemokraten nicht lösen wird. Vielmehr könnten vorgezogene Neuwahlen ihr Schicksal sogar besiegeln. In der gegenwärtigen Lage wollen sowohl Merkel und die Unionsparteien als auch die SPD Zeit gewinnen. Zumindest bis zur Europawahl im Jahr 2019 wollen sie Ruhe um sich herum haben. Doch eine solche zu schaffen wird schwierig werden in einem Umfeld, das durch immer stärker werdende Friedlosigkeit gekennzeichnet ist.“

„Dagsavisen“ (Oslo):

„Wenn die Wahl in Bayern eine demokratische Bedrohung darstellt, dann deshalb, weil die Angst vor einer Zunahme der Rechtspopulisten die Agenda völlig beherrscht. Wir haben das gleiche in Schweden gesehen, wo die Schwedendemokraten den Wahlkampf vollständig dominierten, während das linke Lager und die Linkspartei im Stillen wuchsen. Dasselbe passierte in den Niederlanden bei den Wahlen im vergangenen Jahr, wo die Umweltpartei GroenLinks den größten Zuwachs hatte, aber ihr Erfolg vollständig von Geert Wilders‘ Freiheitspartei am rechten Rand überschattet wurde. Wenn Rechtspopulisten die Tagesordnung bestimmen, entsteht ein falsches Bild davon, was die Wähler beschäftigt und was sie wollen. Die Entwicklung ist nicht so schwarz-weiß. Bayern ist ein deutliches Beispiel dafür.“

„Times“ (London):

„Die klare Verliererin in Bayern, wie schon zuvor bei den Bundestagswahlen, ist die Sozialdemokratische Partei. (...) Überall in Deutschland geht es den Sozialdemokraten schlecht. Junge Wähler in den Städten bevorzugen die Grünen mit ihrer starken Positionierung für Europa und für die Einwanderung, einer sozialliberalen Botschaft sowie einer klaren Umweltpolitik. Die große Koalition der CDU von Bundeskanzlerin Merkel mit der CSU und der SPD mag bis auf weiteres überleben, aber sie steht längst nicht mehr großartig da. Umfragen zufolge würden die drei Parteien zusammen heute keine Mehrheit erreichen. Und die Sozialdemokraten stehen unter wachsenden Druck von der Basis, eine lieblose Ehe aufzugeben und sich bei der Suche nach einer klar erkennbaren politischen Identität nach links zu bewegen.“

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Es ist eine merkwürdige Zeit in Berlin. Eine Regierung hat erst gerade angefangen zu regieren, aber niemand scheint noch eine Erwartung in sie zu haben - auch wenn sie wahrscheinlich noch bis 2021 weiter funktionieren wird. Es findet das schleichende Ende der Ära Merkel statt. In Bayern haben die CSU und die SPD gewaltige Verluste eingefahren, obwohl die beiden Parteien im Landtag komplett verschiedene Rollen hatten. Die CSU führte eine Alleinregierung, die SPD war Oppositionsführerin - was die beiden eint, ist ihre Regierungsarbeit in Berlin. (...)

Es scheint wie ein Fluch: Wer diese Regierung auch auflösen möchte, dürfte dafür von den Wählern früher oder später bestraft werden. Wer aber in der Regierung bleibt, wird ebenfalls bestraft. Eine Ausnahme gibt oder gab es allerdings: Merkel. Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein hätte sie kaum besser zeigen können, als wenn sie 2017 zurückgetreten wäre. Sie hätte der deutschen Politik neue Möglichkeiten eröffnet.“

„Die Welt“ (Berlin):

„Aus Fehlern lernen - das war der Titel einer hundertseitigen Analyse, mit der die SPD-Parteispitze das Ergebnis der Bundestagswahl 2017 aufgearbeitet hat. Fruchtbar ist so etwas aber nur, wenn anschließend tatsächlich Lehren daraus gezogen werden. Die Reaktion auf das neuerliche Debakel bei der Bayern-Wahl lässt daran Zweifel aufkommen. Denn die wichtigste Botschaft nach dem historisch schlechtesten Ergebnis im Freistaat lautete diesmal: Die CSU hat Schuld. Der von den Christsozialen in die Bundesregierung getragene Streit habe dafür gesorgt, dass die guten Leistungen der sozialdemokratischen Minister keine Wahrnehmung gefunden hätten. Mit Verlaub: Das hat die SPD ganz allein geschafft.“

„Stuttgarter Zeitung“:

„Die aktuelle Misere ist Gift für die große Koalition. Ob sie das übersteht, wird sich in zwei Wochen zeigen, nach der Wahl in Hessen. In der SPD befürchten viele, sie könnten sich als Merkels Juniorpartner kaputtregieren. Die CSU wird nach diesem Sonntag ein noch schwierigerer Partner, egal wie ihr Innenminister heißt. Und Merkels Abgang würde durch ein neuerliches Debakel ganz sicher beschleunigt.“

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“:

„(...) Die Zahl jener in der CSU, die ‚Seehofer muss weg‘ rufen, ist nach diesem Wahlergebnis nicht kleiner geworden. Doch Seehofer will sich nicht zum Alleinschuldigen stempeln lassen, was er auch nicht ist. Tritt er nicht, wie seinerzeit Waigel, freiwillig zurück, könnte er nur auf einem Sonderparteitag vom Hof gejagt werden. Söder muss jetzt erst einmal seine schwarz-schwarze Koalition bauen, wofür ihm die Verfassung nur vier Wochen Zeit gibt. Früher oder später aber wird er auch nach dem Parteivorsitz greifen. (...) Und wer weiß, ob nicht in absehbarer Zeit in Berlin alles auseinanderfliegt? Bei einer solchen Explosion wäre der Innenminister nur ein Opfer unter vielen und sozusagen ein in München willkommener Kollateralschaden. Wie sagt doch der Mittelfranke: Kommt Zeit, kommt Tat.“

„Handelsblatt“ (Düssedorf):

„Im Niedergang der Partei spiegelt sich der unaufhaltsame Prozess des Auseinanderdriftens der Gesellschaft wider. Es geht im politischen Diskurs und erst recht in der öffentlich-medialen Debatte immer weniger um Ausgleich und immer mehr um Polarisierung und Partikularinteressen. Das Einen und Zusammenführen findet nicht mehr statt. Das ist das große Problem. Die Volkspartei, die in allen politischen Debatten die passende Antwort bieten will oder doch zumindest nach Lösungen sucht, sie erscheint aus der Sicht vieler Wählerinnen und Wähler obsolet.“

„Süddeutsche Zeitung“:

„Einerseits sitzt sie seit 1998 mit Ausnahme der vier schwarz-gelben Jahre selbst in der Regierung. Andererseits hat sie, auch wegen des Wandels der Union, ihren klassischen Gegner verloren; außerdem ist die ‚Markentreue‘ ihres einst angestammten Milieus gering. Wer früher sozialdemokratisch wählte, wandert munter zu den Grünen, den Schwarzen, ja sogar zu den Blaubraunen. Selbst das nicht mehr sehr ausgeprägte Bedürfnis nach einer linken Partei kann die SPD kaum erfüllen; versuchte sie es, würde sie ihren Status als strukturelle Kleinpartei eher festigen. Und über die Konkurrenz linke gegen rechte Mitte, die einst die Republik prägte, ist die Zeit hinweggegangen. Egal, ob die SPD in der großen Koalition bleibt oder nicht: Die viel beschworene ‚Erneuerung‘ wird in absehbarer Zeit nicht stattfinden.“