Brexit - Britischer Staatssekretär : Keine Grenze in der irischen See

Luxemburg (APA) - Vor dem EU-Gipfel verhärten sich die Fronten zum Brexit. Der britische Brexit-Staatssekretär Martin Callanan hat jegliche Grenze zwischen Großbritannien und Nordirland ausgeschlossen. Außerdem könne Großbritannien nur ein temporäres Zollregime mit der EU akzeptieren, sagte Callanan vor den Beratungen der EU-Europaminister in Luxemburg.

„Wir sind das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. Und wir wollen das auch nicht ändern. Es kann keine Grenze in der irischen See geben. Wir werden nicht zulassen, dass uns die EU in diesem Bereich etwas diktiert“, sagte Callanan. „Jegliches Zoll-Arrangement, das wir verhandeln, muss zeitlich befristet sein.“ Großbritannien werde an diesen Verhandlungspunkten strikt festhalten.

„Natürlich wollen wir einen Deal“, sagte der Staatssekretär. „Ein No Deal wäre kein gutes Ergebnis.“ Aber Großbritannien bereite sich auf einen No Deal vor, so wie dies jede verantwortungsbewusste Regierung auch tun würde. Callanan bezeichnete den EU-Ministerrat als „historisch“. Es sei die letzte Sitzung eines allgemeinen Rates in Luxemburg, an der ein britischer Minister teilnehme, sagte er.

Die EU fordert eine Auffanglösung („Backstop“), nach der Nordirland teilweise weiterhin dem EU-Binnenmarkt und der EU-Zollunion unterworfen wäre.