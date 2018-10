Mikl-Leitner will Kooperation mit Vietnam weiter intensivieren

St. Pölten (APA) - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat am Dienstag die intensive Partnerschaft zwischen Niederösterreich und Vietnam im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich hervorgehoben. Nach einem Arbeitsgespräch mit Premierminister Nguyen Xuan Phuc in St. Pölten betonte sie, dass vor allem die Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung und Umwelttechnologie weiter gestärkt werden soll.

Vietnam liege im niederösterreichischen Exportranking an 56. Stelle von 200 Staaten, im Jahr 2017 seien Waren im Wert von 28,9 Millionen Euro geliefert worden, hielt Mikl-Leitner in einem Pressestatement fest. Die Importe, die vor allem die Bereiche Elektrogeräte und Textilprodukte betreffen, haben sich demnach gegenüber 2016 im Vorjahr um 6,5 Prozent gesteigert und betragen nun 106 Millionen Euro. „Beide Regionen profitieren von den Wirtschaftsbeziehungen, die wir noch vertiefen wollen“, sagte die Landeshauptfrau.

Nguyen Xuan Phuc schlug in dieselbe Kerbe und sprach davon, dass es noch sehr viel Potenzial auszuschöpfen gebe. Laut Mikl-Leitner ist Vietnam sehr an Umwelttechnologie interessiert, in diesem Bereich wird die Zusammenarbeit vertieft. „Wir sind in Niederösterreich auf diesem Gebiet federführend und haben wirklich gute Firmen.“

Von beiden Politikern hervorgehoben wurden die seit 2006 laufenden Beziehungen im Bildungsbereich. So werden in Vietnam Bachelor- und Masterstudiengänge nach dem Lehrplan der IMC Fachhochschule Krems angeboten. Es gebe bereits 275 Absolventen „auf bestem europäischen Standard“, so Mikl-Leitner, die von einer Win-Win-Situation sprach. Am (heutigen) Dienstag werde in Krems ein weiterer Kooperationsvertrag unterzeichnet, mit der man in Vietnam ein Business-Administration-Studium auf internationalem Niveau etablieren wolle. Der sechs Semester dauernde Lehrgang soll im September 2019 starten.

Nguyen Xuan Phuc lud Mikl-Leitner ein, mit einer Delegation Vietnam zu besuchen. Neben der Vertiefung der bestehenden Kooperationen im Bildungswesen gehe es nun darum, „noch mehr niederösterreichische Firmen nach Vietnam einzuladen“ und „noch mehr Waren aus Vietnam nach Niederösterreich zu exportieren“, so der Premierminister.

Der vietnamesische Regierungschef hatte am Montag in Wien unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen getroffen. Dabei war bekräftigt worden, dass man die wirtschaftlichen Beziehungen der beiden Länder weiter stärken wolle.