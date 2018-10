Ungewohntes Polit-Aufgebot aus Rom und Wien vor Südtirol-Wahl

Bozen/Wien (APA) - Ein derartiges Aufgebot an hochrangigen nationalen und österreichischen Politiker hat es vor einer Südtiroler Landtagswahl selten gegeben. Gleich mehrere Mitglieder der österreichischen Bundesregierung besuchten Bozen in den vergangenen Tagen und Wochen. Den größten Coup landete aber Polit-Rambo Matteo Salvini. Der italienische Innenminister ließ sich am Wochenende bei mehreren Auftritten in Südtirol wie ein Popstar feiern. Für Donnerstag hat er sich bereits erneut angesagt.

Dass derart politische Schwergewichte aus Rom und aus Österreich im Wahlkampf in Südtirol mitmischen, sei „ein sehr interessantes Phänomen“, sagt die Politikwissenschaftlerin vom Institut für Minderheitenrecht der Eurac in Bozen, Verena Wisthaler, im Gespräch mit der APA. Der zunächst schleppend angelaufene Wahlkampf sei erst mit dem Auftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Mitte September bei einer SVP-Wahlkampfveranstaltung richtig in Fahrt gekommen, sagt sie. „Für die SVP ist die Landtagswahl am Sonntag eine besonders wichtige Wahl“, so die Politologin.

Die seit 1948 regierende Partei droht ihren jahrzehntelangen Alleinvertretungsanspruch für die deutschsprachigen Südtiroler zu verlieren. Die absolute Mandatsmehrheit im Landtag hat die SVP bereits 2013 nach mehr als 60 Jahren verloren, mithilfe der aufgrund des Proporz nötigen italienischen Vertretern konnte sie aber weitgehend uneingeschränkt weiter regieren. Die bisher mitregierende sozialdemokratische Partito Democratico (PD) ist jedoch innerlich zerstritten und schwach, deshalb muss sich die SVP nach der Wahl wohl nach einem anderen Koalitionspartner umsehen.

„Das Parteiensystem in Südtirol würde sich damit ein Stück weit normalisiert, indem Koalitionspartner und Koalitionsverhandlungen erstmals wichtig werden“, sagt die Politologin. Auch das Wählerverhalten normalisiere sich derzeit im europäischen Vergleich, weil die Menschen nicht mehr automatisch über Jahre hinweg ihr Kreuz bei der SVP machen würden. Der künftige Koalitionspartner dürfte auch die Ausrichtung der künftigen Landesregierung stärker mitbestimmen.

Den Part als starken Juniorpartner würde gerne künftig die ausländerfeindliche Lega übernehmen. Sie hat gute Chancen, am Sonntag stärkste italienische Partei in Südtirol zu werden. „Eine Koalition der SVP mit der Lega wäre ein Novum, denn bisher hat die Südtiroler Volkspartei immer mit italienischen Mitte-Links-Parteien zusammengearbeitet“, sagt Wisthaler. Unklar sei, inwieweit die Stammwähler der SVP eine Koalition mit der Lega und damit einen deutlichen Rechtsruck gut finden würden.

Daher rührt auch der populäre Innenminister und Lega-Chef persönlich die Werbetrommel in der Provinz. Sein Showtalent zeigte der für seine markigen rechten Sprüche bekannte Salvini am Wochenende bei einem unüblichen Besuch am traditionellen Fest der Kastelruther Spatzen. Das jährliche Spatzenfest ist ein gänzlich unpolitisches jährliches Massenevent für Fans der volkstümlichen Musik, viele davon reisen aus Deutschland an. Trotzdem wurde Salvini dort frenetisch empfangen. Auf zahlreichen Videos, die im Internet kursieren, ist zu sehen, wie der Innenminister von Fans umringt wird, die ein Selfie mit ihm machen wollten.

Für deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit sorgten dagegen die Besuche österreichischer Minister von der FPÖ. Verkehrsminister Norbert Hofer flog mit dem EU-Abgeordneten Harald Vilimsky ein, um für die Schwesterpartei, die Südtiroler Freiheitlichen, die Werbetrommel zu rühren. An diesem Montag folgte Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ), auch er warb erneut für das umstrittene Projekt der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler. Österreich werde an dem Vorhaben trotz des Widerstands der italienischen Regierung festhalten, versicherte er.

Die wichtigsten Themen im Wahlkampf vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag waren aber andere. Neben dem Gesundheitswesen ging es vor allem um die Themen Verkehr, leistbares Wohnen und Migration.

An die ungewohnt große Aufmerksamkeit von Polit-Prominenz nördlich des Brenners werden sich die Südtiroler aber möglicherweise bald gewöhnen müssen. Sollte Österreich tatsächlich wie geplant den deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern den Doppelpass anbieten, dürften sich künftig nicht nur vor Landtags-, EU- und Parlamentswahlen in Italien Politiker in Südtirol um Wählerstimmen bemühen, sondern auch vor Nationalrats- und Bundespräsidentenwahlen im angrenzenden Österreich Wahlkampf machen.