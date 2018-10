EU besorgt über Justiz-Entwicklung in Polen

Warschau/Brüssel/Budapest (APA) - Vor einer neuerlichen Aussprache der EU-Europaminister zur Rechtsstaatlichkeit in Polen haben sich Vertreter der Kommission und des Rates besorgt gezeigt. EU-Kommissionsvize Frans Timmermans beklagte am Dienstag in Luxemburg, die polnische Regierung mache mit ihren Justiz-Reformen einfach weiter, dies sei „Besorgnis erregend“.

Die EU-Kommission habe den Europäischen Gerichtshof um eine einstweilige Verfügung zur Stellung des Obersten Gerichtshofs in Polen ersucht. Dabei geht es um die Pensionierung von Richtern, die nach Auffassung der EU-Kommission unzulässig ist.

Der deutsche Europastaatsminister Michael Roth (SPD) sagte: „Wir sehen derzeit in Polen immer noch keine Bereitschaft, auf kritische Punkte der EU-Kommission und der EU einzugehen. Was uns ganz besonders besorgt ist, dass offenkundig jetzt auch noch Fakten geschaffen werden und eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes und des Rates nicht abgewartet werden.“ Dies erschwere die Diskussion.

Erstmals beraten die EU-Minister auch über ein vom EU-Parlament eingeleitetes EU-Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn. „Wir nehmen den EU-Parlamentsbericht über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn ausgesprochen ernst“, sagte Roth. Er sei gespannt, welchen Vorschlag die EU-Kommission hier machen werde, um weiter zu kommen.

Othmar Karas, ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, sieht die Rechtsstaatsverfahren gegen Polen und Ungarn auf der Tagesordnung positiv: „Wenn im Rahmen des Verfahrens festgestellt wird, dass gegen EU-Recht verstoßen wird, erwarte ich ein Einlenken der Regierungen in Warschau und Budapest.“