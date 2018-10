Tischtennis: Zahlreiche China-Asse bei Austrian Open in Linz

Linz (APA) - Die zur Top-Serie der Tischtennis-World-Tour zählenden Austrian Open in Linz (6.-11. November) warten mit einer enorm starken Besetzung auf. Laut Mitteilung der Veranstalter vom Dienstag haben zahlreiche Asse aus China ihr Antreten in der TipsArena zugesagt. So kommen u.a. die Rio-Olympiasieger und Weltmeister Ma Long bzw. Ding Ning sowie die Team-Olympiasieger Xu Xin bzw. Liu Shiwen.

Auch die aktuellen Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong und Zhu Yuling werden in Linz beim sechsten und letzten Saisonturnier der Platin-Serie (Dotation 251.000 Dollar) antreten. Unter den insgesamt 13 Herren und 15 Damen aus dem Reich der Mitte finden sich überdies die Linz-Titelverteidiger Lin Gaoyuan und Wang Manyu. „Ein Nennergebnis, das besser ist als jede Weltmeisterschaft - unglaublich“, erklärte ÖTTV-Präsident Hans Friedinger in einer Aussendung.