Brexit - May vor schwieriger Kabinettssitzung

London (APA/dpa) - Einen Tag vor dem möglicherweise entscheidenden EU-Gipfel zum Brexit trifft sich am Dienstag das britische Kabinett in London. Premierministerin Theresa May will ihre Minister auf einen Kompromiss bei den Brexit-Gesprächen einschwören, muss allerdings mit heftigem Widerstand rechnen.

Medienberichten zufolge trafen sich mehrere Minister am Montagabend zum Pizza-Essen, um eine gemeinsame Strategie gegen May zu vereinbaren. Bei dem Treffen waren Berichten zufolge unter anderem Brexit-Minister Dominic Raasb, Außenminister Jeremy Hunt und Umweltminister Michael Gove dabei.

Bereits am Wochenende hatte es Gerüchte gegeben, bis zu vier Kabinettsmitglieder könnten zurücktreten, sollte die Regierungschefin der EU zu weit entgegenkommen. Das scheint dem Vernehmen nach nun vorerst abgewendet. Doch die Hoffnungen, dass bereits beim Gipfel am Mittwoch ein Abkommen zustande kommt, sind stark gedämpft.