Alkolenkerin bei Unfall im Bezirk Waidhofen an der Thaya verletzt

Vitis (APA) - Ein Alkolenkerin ist am Montagabend bei einem Pkw-Unfall in ihrem Heimatbezirk Waidhofen an der Thaya verletzt worden. Die 24-Jährige war laut Polizei in Vitis von der Straße abgekommen, ihr Auto überschlug sich und landete auf dem Dach im Graben. Die Frau wurde von nachkommenden Lenkern aus dem Pkw geborgen und von der Rettung ins Krankenhaus Waidhofen gebracht. Ein Alkotest ergab 1,28 Promille.

Der 24-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Sie wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.