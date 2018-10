BVT-Ausschuss: Erste Zeugin traf Kickl

Wien (APA) - Erstmals sind heute Belastungszeugen in der BVT-Affäre im U-Ausschuss an der Reihe. Die erste davon, eine ehemalige BVT-Mitarbeiterin, outete sich dabei gleich als jene Zeugin, die mit Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vor ihrer Aussage bei der Staatsanwaltschaft zusammengetroffen war.

Ria-Ursula P. war eigenen Angaben zufolge zwei Jahre im Bundesamt tätig und erlebte dort eigenen Angaben zufolge Machtspiele, Unprofessionalität, Sicherheitsrisiken und Mobbing. Es hätten sich Dinge abgespielt, die sicherheitstechnisch „ganz sicher nicht in Ordnung waren“. Im besonderen griff sie ihren früheren Chef, den Leiter der Nachrichtendienste an, dem sie unter anderem schlechte Englisch-Kenntnisse unterstellte. So habe dieser bei einem Essen mit ausländischen Kollegen Rehfleisch als „Bambi-Meat“ bezeichnet: „Ich habe mich sehr geniert.“

P. hat sich, wie sie betont, angesichts von Mobbing und ähnlichem in die Karenz geflüchtet. Da habe sie sich geschworen: „Egal wer Minister wird, dem werde ich das melden.“ Daher sei sie eben auch mit Ressortchef Kickl zusammengetroffen, wobei diese Begegnung nur wenige Minuten gedauert habe, da sie der Minister an Generalsekretär Peter Goldgruber verwiesen habe. Der Spitzenbeamte wiederum habe sie daraufhin gewiesen, dass es sich um Straftaten handle und sie sich daher an die Staatsanwaltschaft wenden müsse. Dort sei sie mit einem weiteren Kabinettsmitarbeiter, nämlich Udo Lett hingegangen, weil dieser ja Polizist und Jurist sei und von ihr mit der Angelegenheit schon befasst worden war.