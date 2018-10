Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis gibt Terrain ab

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Dienstagvormittag etwas Terrain abgegeben. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 80,32 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Montag notierte der Brent-Future zuletzt bei 80,78 Dollar.

Brent steht damit dennoch weiterhin knapp über 80 Dollar. Im Blick bleiben die Spannungen zwischen den USA und Saudi-Arabien rund um das Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi. Der Verbleib des im US-Exil lebenden saudischen Journalisten ist weiter ungeklärt. US-Präsident Donald Trump hatte der Regierung in Riad zuvor mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte Khashoggi ermordet worden sein.

US-Medienberichten zufolge soll Saudi-Arabien erwägen, einen gewaltsamen Tod des regimekritischen Journalisten Khashoggi einzuräumen. US-Außenminister Mike Pompeo wird am heutigen Dienstag in Riad erwartet, um mit König Salman über den Fall zu sprechen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Montag auf 79,31 Dollar pro Barrel gefallen. Am Freitag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 79,36 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit Kursgewinnen. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.229,25 Dollar (nach 1.226,68 Dollar am Montag) gehandelt. Zum Wochenstart konnte Gold bereits bis auf 1.233 Dollar steigen und damit die charttechnisch wichtige 100-Tage-Linie durchbrechen, so die Commerzbank-Analysten.

Auch in Euro gerechnet hat das Edelmetall deutlich Boden gut gemacht, seit Monatsbeginn ist es um rund 30 Euro gestiegen, schreiben die Experten. In Anbetracht der Unsicherheiten rund um den umstrittenen italienischen Haushaltsplan dürfte Gold auch weiter gut unterstützt bleiben.