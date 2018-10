45-Jährige in Tirol vermisst - Ermittler schließen Unglück nicht aus

Jenbach (APA) - Eine 45-Jährige ist in Tirol als vermisst gemeldet worden. Die Kroatin, die in einem Hotel in Fügen gearbeitet hatte, wurde das letzte Mal im August in einer Bäckerei in Jenbach gesehen, so die Polizei. Die Ermittler schlossen wegen der Umstände ihres Verschwindens auch einen Unglücksfall nicht aus.

Die Frau verfügt über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich, auch die Erhebungen in ihrem Heimatland verliefen bisher erfolglos. Die 45-Jährige wurde von ihrer Tochter als abgängig gemeldet.

Die Gesuchte ist 45 Jahre alt, 1,68 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Ihre Augenfarbe ist blau/grün und sie hat schulterlange, braune Haare. Welche Kleidung sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hatte, war nicht bekannt. Die Polizei ersuchte um Hinweise.