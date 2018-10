Fall Khashoggi - UN fordern Aufhebung von Diplomatenimmunität

Istanbul (APA/dpa) - Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi fordert die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, die Aufhebung der Immunität von Diplomaten in der Türkei. Bachelet bezog sich nach Angaben ihres Sprechers auf alle saudischen Diplomaten, die Ermittler befragen wollen.

Der Journalist wurde zuletzt gesehen, wie er vor zwei Wochen das saudische Konsulat betrat. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass er von einem aus Saudi-Arabien angereisten Sonderkommando getötet wurde.

Hochkommissarin Bachelet rief am Dienstag in Genf saudische und türkische Behörden auch auf, sämtliche Fakten zügig auf den Tisch zu legen. „Zwei Wochen ist eine lange Zeit, in der ein wahrscheinlicher Tatort nicht forensisch untersucht worden ist“, so Bachelet.

Am Morgen traf US-Außenminister Mike Pompeo in Saudi-Arabien ein, um dort mit der Führung des Landes über das mysteriöse Verschwinden von Khashoggi zu sprechen.

