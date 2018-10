Fall Khashoggi - Familie von Journalist fordert Aufklärung

Istanbul (APA/dpa) - Die Familie von Jamal Khashoggi hat eine internationale Untersuchung zum Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten gefordert. Ein unabhängiges und objektives Team müsse die Umstände zum Verschwinden und die Berichte zur Tötung des Kolumnisten der „Washington Post“ aufklären, schrieb die Familie in einer Stellungnahme, die in der Nacht auf Dienstag veröffentlicht wurde.

Man verfolge die Nachrichten über das Schicksal Khashoggis mit Angst und versuche, den Schock zu überwinden. Der vermisste Khashoggi war am 2. Oktober bei einem Besuch im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul verschwunden. Die Hinweise, dass Khashoggi in der Auslandsvertretung ermordet wurde, hatten sich zuletzt immer weiter verdichtet.