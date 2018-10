Deutschland und Frankreich für gemeinsame Haltung im Fall Khashoggi

Istanbul (APA/AFP) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian haben sich dafür ausgesprochen, den Fall des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi lückenlos aufzuklären. „Wenn wir wissen, was geschehen ist, werden wir daraus unsere Schlüsse ziehen“, sagte Maas am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Le Drian in Paris.

Beide Politiker unterstrichen, dass sie sich in der Frage „in enger Abstimmung“ mit den USA befänden. Der zuletzt in den USA lebende regierungskritische Journalist Khashoggi ist seit einem Besuch im Konsulat seines Landes in Istanbul am 2. Oktober verschwunden. Die türkischen Behörden vermuten, dass er ermordet wurde. Le Drian, Maas und der britische Außenminister Jeremy Hunt hatten bereits am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung die saudi-arabische Regierung zur vollständigen Aufklärung des Falls aufgefordert.

Was den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union betrifft, äußerte sich Maas zuversichtlich über die Möglichkeit einer Einigung - „auch wenn die Zeit drängt“. Die Einigung müsse die Bewahrung des Binnenmarkts wie auch eine enge Partnerschaft mit Großbritannien enthalten. Der Brexit ist für Ende März 2019 vorgesehen.

Le Drian und Maas wiesen darauf hin, dass Deutschland und Frankreich im kommenden März und April aufeinanderfolgend die Präsidentschaft des UN-Sicherheitsrats innehatten. Als „Wertepartner“ in internationalen Organisationen würden sie zusammen für eine „multilaterale Weltordnung“ eintreten, sagte Maas.

Am 22. Jänner 2019, auch das erwähnten die beiden Außenminister, wollen Deutschland und Frankreich ihre Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung eines neuen Elysee-Vertrags festigen. Am 22. Jänner 1963 hatten Präsident Charles De Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer in Paris den Elysee-Vertrag zur deutsch-französischen Zusammenarbeit unterzeichnet.