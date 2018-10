Wiener Rentenmarkt im Späthandel knapp behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt ist am Dienstag gegen Mittag weitgehend auf der Stelle getreten. In den meisten Laufzeiten verzeichneten die österreichischen Benchmark-Anleihen leichte Kursrückgänge. Der deutsche Euro-Bund-Future notierte ebenfalls knapp behauptet.

An den europäischen Aktienmärkten gab es im Frühhandel ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Datenseitig stand am Vormittag das Barometer für die deutschen Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) im Mittelpunkt. Der auf einer monatlichen Umfrage unter 194 Analysten und Anlegern basierende Index fiel im Oktober um 14,1 auf minus 24,7 Zähler und damit deutlich stärker als erwartet.

Deutlichen Einfluss auf die Kurse hatte die Veröffentlichung jedoch nicht. In den USA stehen am Nachmittag unter anderem noch Daten zur Industrieproduktion im September an. Analysten erwarten im Schnitt ein leichtes Plus von 0,2 Prozent. Im Vormonat war sie um 0,4 Prozent gewachsen.

Heute um 11.20 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 158,53 um 4 Ticks unter dem letzten Settlement von 158,57. Das bisherige Tageshoch lag bei 458,57, das Tagestief bei 158,34. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 30.023 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 178.577 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,47 (zuletzt: 1,47) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,71 (0,70) Prozent, die fünfjährige mit 0,03 (0,02) Prozent und die zweijährige lag bei -0,50 (-0,51) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 35 (zuletzt: 35) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (26) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (20) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 16 (16) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 100,55 100,95 1,47 35 101,03 Bund 28/01 10 0,75 100,37 100,44 0,71 27 100,46 Bund 23/03 5 0,00 99,88 100,08 0,03 21 100 Bund 20/01 2 3,90 107,69 107,78 -0,50 16 107,75 ~