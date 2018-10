Tomas Petricek neuer Außenminister Tschechiens

Prag (APA) - Der tschechische Präsident Milos Zeman hat am Dienstag den Sozialdemokraten (CSSD) Tomas Petricek zum Außenminister ernannt. Der 37-jährige bisherige stellvertretende Ressortchef folgt damit dem Vizepremier und Innenminister Jan Hamacek (CSSD), der vorübergehend auch das Außenministerium führte.

Die Position des Außenministers war in der im Juni installierten Minderheitsregierung von Premier Andrej Babis nur provisorisch mit Hamacek besetzt, weil Zeman sich weigerte, den ursprünglichen Kandidaten, den EU-Abgeordneten Miroslav Poche (CSSD) zu ernennen. Grund dafür war eine angeblich „zu entgegenkommende Haltung“ Poches zur Aufnahme von Flüchtlingen. Petricek war in der Vergangenheit enger Mitarbeiter von Poche, unter anderem sein Assistent. Petricek wollte nun Poche als Berater engagieren, hieß es.

Petricek ist Absolvent der Fakultät von internationalen Beziehungen auf der Karlsuniversität in Prag. Außerdem studierte er ähnliche Disziplinen auf der Warwick-Uni in Großbritannien und im Europäischen Zentrum für internationale und strategische Forschungen in Brüssel. Petricek spricht englisch, französisch und spanisch.

Die Nominierung Petriceks für das Amt des Außenministers wurde von der Opposition stark kritisiert. Einer seiner Vorgänger, Karel Schwarzenberg, sprach von „Schande und Entwertung dieses Schlüsselministeriums“. Für den Chef der konservativen Demokratischen Bürgerpartei (ODS), Petr Fiala, ist Petricek ein „Mann ohne größere politische Erfahrung, dessen Meinungen die Öffentlichkeit nicht kennt“. Die Piraten-Partei erklärte, mit Petricek werde jetzt „irgendeine Light-Version von Poche eingesetzt“.