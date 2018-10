Volleyball: Aich/Dob will Groningen erneut überraschen

Wien (APA) - Herren-Volleyballer Meister Aich/Dob peilt am Mittwoch (20.25 Uhr/live ORF Sport +) in Klagenfurt den Aufstieg in die zweite Runde der Champions League an. Dafür reicht den Kärntnern gegen den niederländischen Meister Groningen nach dem überraschenden 3:1-Auswärtserfolg im Hinspiel auch schon eine 2:3-Niederlage.

„Die Spieler wissen, dass sie eine sehr große Chance haben, in die nächste Runde zu kommen. Uns ist aber auch bewusst, dass wir noch einmal eine Top-Leistung brauchen“, betonte Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu, der topmotivierte Gegner erwartet. „Ich bin sicher, die Niederländer werden die ‚Schmach‘ der unerwarteten Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. Sie sind extra früher angereist, werden nichts unversucht lassen, um das Ruder noch herumzureißen.“

Damen-Meister Graz steht indes gegen Sliedrecht nach dem Heim-0:3 am Mittwoch mit dem Rücken zur Wand. „Wir haben nichts mehr zu verlieren und werden versuchen, so viel es geht aus diesem Spiel mitzunehmen“, so Graz-Kapitänin Eva Dumphart vor dem Rückspiel in den Niederlanden.