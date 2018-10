Wiener Börse (Mittag) - ATX in der Gewinnzone

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag bei moderatem Volumen mit freundlicher Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.245,74 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 23,7 Punkten bzw. 0,74 Prozent.

Europas Leitbörsen tendierten ebenfalls überwiegend im Plus und konnten damit großteils an ihre am Montag gestartete Erholungsbewegung anknüpfen. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,20 Prozent, FTSE/London -0,26 Prozent und CAC-40/Paris +0,06 Prozent.

Dennoch bleiben zahlreiche Unsicherheitsfaktoren bestehen, weshalb Marktbeobachter weiterhin zu Vorsicht raten. So bestehen nach wie vor Sorgen um die italienischen Haushaltspläne, um die ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen sowie um die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den USA.

Deutlich schwächer als erwartet ausgefallene Daten zu den ZEW-Konjunkturerwartungen hatten zunächst keine sichtbaren Auswirkungen auf die Märkte. Bewegung könnten am Nachmittag die Zahlen zur Industrieproduktion in den USA bringen.

In Wien blieben wichtige Unternehmensnachrichten dünn gesät. An die Spitze der Kurstafel zogen Do&Co mit plus 6,54 Prozent auf 71,70 Euro. Gesucht waren auch die beiden Bankaktien Raiffeisen (plus 2,24 Prozent auf 25,07 Euro) und Erste Group (plus 1,40 Prozent auf 36,85 Euro).

Klare Abschläge verzeichneten dagegen OMV, die Papiere verloren 1,76 Prozent auf 48,70 Euro. Am Montag waren die Aktien noch um nahezu zweieinhalb Prozent fester aus dem Handel gegangen, nachdem der Mineralölkonzern und der Öl-Dienstleister Schlumberger eine Absichtserklärung für eine strategische Zusammenarbeit unterzeichnet hatten.

Auch Telekom Austria notierten um moderate 0,15 Prozent leichter bei 6,58 Euro. Der Konzern wird heute Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2018 vorlegen. Allerdings werden die Ergebnisse erst nach dem heutigen Börsenschluss veröffentlicht.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX knapp vor 12.00 Uhr bei 3.246,95 Punkten, das Tagestief lag gegen 10.00 Uhr bei 3.221,47 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,70 Prozent höher bei 1.634,89 Punkten. Im prime market zeigten sich 25 Titel mit höheren Kursen, neun mit tieferen und drei unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.137.642 (Vortag: 1.134.924) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 33,17 (31,63) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 182.906 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 6,70 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA230 2018-10-16/12:06