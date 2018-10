Europäische Filmakademie ehrt Ralph Fiennes

Berlin/Sevilla (APA/dpa) - Die Europäische Filmakademie würdigt den britischen Schauspieler und Regisseur Ralph Fiennes (55) mit einem Ehrenpreis. Damit wird sein Beitrag fürs Weltkino ausgezeichnet - vor und hinter der Kamera, wie die Akademie am Dienstag in Berlin mitteilte. Fiennes schaffe „Filmerlebnisse, die uns nachhaltig bewegen und inspirieren“.

Er spielte in Filmen wie „Der englische Patient“, „Schindlers Liste“ und „Grand Budapest Hotel“ mit. Sein Regiedebüt hatte er 2011 mit der Shakespeare-Adaption „Coriolanus“, zuletzt drehte er „The White Crow“ über den russischen Balletttänzer Rudolf Nurejew. Der 31. Europäische Filmpreis wird am 15. Dezember in der spanischen Stadt Sevilla verliehen.