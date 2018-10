BVT-Ausschuss: Bisher nur Treffen mit Kickl-Mitarbeitern bekannt

Wien (APA) - Das Treffen mit der am Dienstag im BVT-Untersuchungsausschuss befragten Zeugin fand laut Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) auf deren ausdrücklichen Wunsch statt. Das schreibt Kickl in seiner Anfragebeantwortung an die NEOS. Allerdings: In der Nationalrats-Sondersitzung am 7. September hatte Kickl dieses Treffen nicht erwähnt und nur von Gesprächen der BVT-Zeugen mit seinen Mitarbeitern gesprochen.

In der Sondersitzung hatte Kickl den Abgeordneten berichtet, dass sich Generalsekretär Peter Goldgruber bzw. sein zuständiger Referent mit den Zeugen getroffen hätten. Von einem persönlichen Treffen des Ministers mit einer Zeugin war damals nicht die Rede. Diese Information lieferte der Minister erst in der am Dienstag veröffentlichten Anfragebeantwortung an NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper nach.

„Mit einer einzigen späteren Zeugenperson fand auf deren ausdrücklichen Wunsch ein einziges unverbindliches Gespräch statt. Das Ersuchen, dieses Gespräch zu führen, hatte die Zeugenperson bereits in ihrem Gespräch mit dem zuständigen Fachreferenten im Generalsekretariat des BMI artikuliert“, schreibt Kickl darin. Zurückgewiesen wird von ihm die Darstellung, sein Büro habe die Zeugen an die Justiz „vermittelt“. Denn man habe nicht aktiv nach Zeugen gesucht - die Initiative sei von den Zeugen selbst ausgegangen.

Dass Kickl dem Parlament nicht schon im September von dem Treffen berichtete, begründete sein Sprecher am Dienstag auf APA-Anfrage damit, dass er damals nach den Umständen konkreter Gesprächstermine gefragt worden sei, die allesamt vom Generalsekretär oder seinem Mitarbeiter geführt worden seien. Für ein Protokoll seines kurzen Gespräches mit der Zeugin habe kein Anlass bestanden. Kickl sei ihrem Wunsch nach einem Treffen nachgekommen wie er vielen Gesprächsansuchen von Mitarbeitern oder Bürgern nachkomme. Und: „Weitere Gespräche des Ministers mit späteren Zeugenpersonen gab es nicht.“

Was aus der Beantwortung ebenfalls hervorgeht: Das Ministerbüro hatte nach der am 28. Februar durchgeführten Hausdurchsuchung im Bundesamt für Verfassungsschutz direkten Kontakt zu Mitarbeitern der an der Razzia beteiligten Polizei-Einheit EGS. Wann und worüber genau gesprochen wurde, teilt Kickl aber nicht mit. „Nach der Hausdurchsuchung gab es weitere vereinzelte Kontaktaufnahmen zwischen Mitarbeitern der EGS und dem Kabinett bzw. dem Generalsekretariat des BMI. Deren Zeitpunkte und konkrete Inhalte können angesichts der seither verstrichenen Zeit nicht mehr angegeben werden“, heißt es in der Anfragebeantwortung.

Keine Auskunft erteilt Kickl auch über die Einsatzplanung der EGS, über die dazu erstellten Aktenvermerke sowie über den Schriftverkehr der Polizisten via SMS, WhatsApp oder E-Mail. Hier zieht sich Kickl auf den Formalstandpunkt zurück, wonach die Hausdurchsuchung im Rahmen staatsanwaltlicher Ermittlungen durchgeführt worden und daher das Justizministerium für die Beantwortung zuständig sei.