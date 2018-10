Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend fester

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Dienstag überwiegend Gewinne eingefahren. Nur der Leitindex in Shanghai hielt sich gegen den Trend im negativen Terrain.

Der Nikkei-225 Index in Tokio stieg um 277,94 Zähler oder 1,25 Prozent auf 22.549,24 Punkte. Bei den Sektoren im Nikkei stiegen die Rohstoff-, Bergbau und Metallwerte deutlich. An die Spitze stiegen Aktien von Toho Zinc mit mehr als plus 6 Prozent. Kobel Steel, Sumitomo Metal Mining und Mitsui Mining verteuerten sich jeweils mehr als zwei Prozent.

Der Telekomkonzern Nippon Telegraph and Telephone (NTT) plant die Immobilieneinheit NTT Urban Development mit einem Tenderverfahren vom Hauptkonzern losschlagen. Die NTT-Aktie zeigte sich darauf viereinhalb Prozent im Plus.

Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 17,20 Zähler (plus 0,07 Prozent) auf 25.462,26 Einheiten. Der Shanghai Composite verlor 21,77 Punkte oder 0,85 Prozent auf 2.546,33 Punkte.

In den Provinzen Chinas lauert laut der Ratingagentur S&P eine riesige Schuldengefahr. Die außerhalb der Bilanzen angehäuften Verbindlichkeiten der Regierungen in den Regionen beliefen sich auf geschätzte 40 Billionen Yuan (rund fünf Billionen Euro), wie die Bonitätswächter in ihrem am Dienstag vorgelegten Bericht schreiben.

Die Inflation in China steigt unterdessen. Nach einem Wachstum von 2,3 Prozent im August legten die Verbraucherpreise im September um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking berichtete.

An der Spitze im Hongkonger Leitindex tendierten Aktien von Country Garden mit einem Plus von 3,68 Prozent. Sie wurden gefolgt von CSPC Pharmaceutical mit einem Plus von 2,68 Prozent. Auf der Verliererseite gaben die Papiere des Fleischproduzenten WH Group um 3,51 Prozent ab.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich mit Gewinnen. Der indische Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 35.162,48 Zählern mit plus 297,38 Punkten oder 0,85 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney gewann 29,8 Zähler oder 0,50 Prozent auf 5.977,80 Einheiten.

Vor der heutigen Zahlenvorlage des indischen IT-Riesen Infosys lagen dessen Papiere 1,30 Prozent im Minus. Der Konzern legt nach Börsenschluss die Zweitquartalszahlen vor. Infosys war zuletzt aufgrund der systematischen Ausnutzung von Visa-Bestimmungen in den USA unter Druck geraten. Der IT-Outsourcer macht den Großteil seines Geschäfts in den Vereinigten Staaten, beschäftigt aber seiner Angestellten hauptsächlich in Indien.

Aktien des australischen Telekomriesen Telstra rutschten an der Börse in Sydney um knapp 1 Prozent ab. Der Konzern war zuletzt aufgrund des Gehalts von Führungskräften unter Beschuss geraten. Die Aktie hatte seit Jahresbeginn knapp 19 Prozent an Wert eingebüßt.