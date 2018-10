Luxemburgs bisherige Koalition will weitermachen

Luxemburg (APA/dpa) - Die bisherige Luxemburger Regierungskoalition von Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen will in den kommenden fünf Jahren weitermachen. Das haben die Spitzen der drei Parteien erklärt, wie luxemburgische Medien am Dienstag berichteten.

Die Parteigremien warten nun auf die förmliche Aufforderung von Großherzog Henri zum Startschuss für die Regierungsbildung. Bei der Parlamentswahl vom Sonntag hatten die drei Parteien insgesamt 31 von 60 Parlamentssitzen und damit eine knappe Mehrheit errungen.

Der Großherzog hat Generalstaatsanwältin Martine Solovieff als neutrale Person („Informateur“) beauftragt, ihn von Dienstag an über Sondierungsgespräche zu Koalitionsgesprächen zu informieren. Der liberale Premierminister Xavier Bettel (45), der seit 2013 an der Spitze der Dreierkoalition steht und noch geschäftsführend im Amt ist, hatte am Montag gesagt, er gehe davon aus, dass er mit der Regierungsbildung („Formateur“) beauftragt werde.

Die mit 21 Parlamentssitzen größte Partei im Land, die Christlich Soziale Volkspartei (CSV), wäre rechnerisch zu Koalitionen sowohl mit den Liberalen als auch mit den Sozialdemokraten in der Lage. Diese beiden Parteien wollen jedoch die Koalition mit den Grünen fortsetzen. Am Dienstagabend kommt der CSV-Nationalrat zusammen, auch um über personelle Konsequenzen zu beraten.