Aufgabenreform des Landes Kärnten laut Rechnungshof etwas zögerlich

Klagenfurt (APA) - Das Land Kärnten hat sich im Jahr 2013 eine sogenannte Aufgabenreform verordnet. Dabei sollten Reformvorschläge „von innen“ kommen. Der Landesrechnungshof hat die Pläne überprüft und festgestellt, dass die Umsetzung etwas zögerlich vonstatten geht. Die Prüfer kritisieren auch teilweise ungenaue und wenig durchdachte Vorschläge. Die Umsetzung wird insgesamt länger dauern als angekündigt.

Als Beispiel für gedankenlos gemachte Vorschläge dient jener, die Subvention für die Alkohol- und Drogenberatung einzustellen. Die Abteilung beschrieb die Konsequenzen für die Zielgruppe als „Auswirkungen nur am Rande“ dafür sei der Vorschlag leicht umsetzbar und von hoher budgetärer Wirkung. Umgesetzt wurde der Vorschlag nicht. Rechnungshof-Direktor Günter Bauer erklärte dazu: „Die Konsequenzen von Reformvorschlägen wie gesellschaftspolitische Auswirkungen müssen gründlich ausgearbeitet werden, bevor über die Umsetzung entschieden wird.“

Teilweise wurden reine Leistungskürzungen als Vorschläge eingebracht, was die Prüfer nicht als Aufgabenreform qualifizierten. Eigentlich sollten Leistungen optimiert werden, um Einsparungen zu erzielen und nicht Leistungen einfach gestrichen werden, so Bauer. Von insgesamt 531 Vorschlägen wurden von den politischen Referenten 274 zur Umsetzung beauftragt, Ende 2017 fehlte es aber an der Umsetzung immer noch. Damit hätte die Landesregierung ein Einsparungspotenzial von knapp 43 Millionen Euro nicht genutzt. Der Rechnungshof empfiehlt, die Umsetzung zu forcieren, das Ziel der vollständigen Umsetzung 2018 werde kaum noch erreicht werden können.

Die Prüfer kritisieren zudem, dass das Land Instrumente zur Kontrolle und Steuerung der Aufgabenreform nicht genutzt habe. Zwischenberichte habe es seit 2015 nicht mehr gegeben, die Darstellung der budgetären Auswirkungen sei erst nach Projektabschluss geplant. Der Rechnungshofbericht wurde am Dienstag im Kontrollausschuss des Kärntner Landtages diskutiert.