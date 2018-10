Stichwort: Die Orthodoxe Kirche und ihre ungelösten Probleme

Wien/Istanbul/Moskau (APA/KAP) - Zwischen 250 und 300 Millionen Menschen gehören weltweit zur Orthodoxen Kirche. Die orthodoxe Kirche gliedert sich in 14 eigenständige (autokephale) Patriarchate und Landeskirchen. Diese standen bisher alle in Glaubens- und Sakramentengemeinschaft, haben jedoch kein gemeinsames Oberhaupt. Unterschiede bestehen nur in den Kirchensprachen und liturgischen Sonderbräuchen.

Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, der seit 1991 amtierende Bartholomaios I., führt den Ehrenvorsitz über die ganze Kirchenfamilie, ist aber auch ihr Koordinator und Sprecher.

Die 14 autokephalen Kirchen sind ihrer kirchlichen Rangordnung nach das Ökumenische Patriarchat (Patriarchat von Konstantinopel), das Patriarchat von Alexandrien, das Patriarchat von Antiochien, das Patriarchat von Jerusalem, das Patriarchat von Moskau (Russische Orthodoxe Kirche), das Patriarchat von Belgrad (Serbische Orthodoxe Kirche), das Patriarchat von Bukarest (Rumänische Orthodoxe Kirche), das Patriarchat von Sofia (Bulgarische Orthodoxe Kirche), das Patriarchat von Georgien (Georgische Orthodoxe Kirche), die Kirche von Zypern, die Kirche von Griechenland, die Kirche von Polen, die Kirche von Albanien und die Kirche von Tschechien und der Slowakei. Dazu kommt als von allen anerkannte autonome Kirche die Kirche von Finnland. Die größte orthodoxe Teilkirche ist mit Abstand das Patriarchat von Moskau mit geschätzten 120 bis 150 Millionen Mitgliedern (inklusive der autonomen Teilkirchen in ehemaligen Sowjetrepubliken und in der weltweiten Diaspora).

In den vergangenen Jahren galt: Alle orthodoxen Kirchen haben die gleiche Glaubenslehre, die gleiche Liturgie, die gleiche Organisation und gleiche Kirchenstrukturen sowie das gleiche Kirchenrecht. Sie erkennen sich gegenseitig an und haben die volle Kircheneinheit (Liturgie- und Sakramentengemeinschaft), weshalb sie auch kanonisch orthodoxe Kirchen bezeichnet werden. Auch wenn die Gottesdienste in der Sprache der einzelnen Nationalkirchen zelebriert werden, so sind die Liturgie, die Sakramente und alle Gottesdienste identisch.

Am gestrigen Montag hat das Moskauer Patriarchat nun die Kontakte zum Ökumenischen Patriarchat von Konstantinopel vollständig abgebrochen. Der Grund: Konstantinopel will die (gespaltene) orthodoxe Kirche in der Ukraine in die Autokephalie entlassen; Moskau, das die Ukraine als eigenes kirchliches Territorium beansprucht, will dies verhindern. „Von nun an, bis das Patriarchat von Konstantinopel seine dem Kirchenrecht widersprechenden Entscheidungen aufgibt, ist es für alle Geistlichen der russisch-orthodoxen Kirche unmöglich, mit Klerikern der Kirche von Konstantinopel zu konzelebrieren, und für die Laien unmöglich, die von dieser Kirche gespendeten Sakramente zu empfangen“, hieß es in einer Erklärung des Leitungsgremiums der Kirche, des Heiligen Synods, nach einer Sitzung in der weißrussischen Hauptstadt Minsk: „Zu unserem großen Bedauern ist es uns unmöglich, die eucharistische Gemeinschaft mit ihren Bischöfen, dem Klerus und den Laien fortzusetzen“, hielten die russisch-orthodoxen Bischöfe unter dem Vorsitz von Patriarch Kyrill fest.

Alle autokephalen und autonomen Kirchen haben ihren traditionellen und historisch bedingten „kanonischen Bereich“, in dem sie wirken. Die Einmischung in das kanonische Gebiet einer anderen autokephalen Kirche ist nicht gestattet und darüber wird streng gewacht. Doch mit diesen Grundsätzen kann schon längst keine weltweite Kirchenstruktur mehr legitimiert und strukturiert werden.

Viele Orthodoxe haben ihre Ursprungsländer verlassen. Der Weggang aus dem ursprünglichen kanonischen Gebiet und die Ansiedlung in Gebieten, in denen kein kanonisches Gebiet irgendeiner orthodoxen Kirche besteht, wird als Diaspora bezeichnet. So haben fast alle orthodoxen Nationalkirchen auf den Territorien von Nord- und Südamerika, Australien und Westeuropa kirchliche Gemeinden und sogar richtige Diözesen organisiert, deren Gebiete sich räumlich überschneiden, was laut orthodoxem Kirchenrecht eigentlich nicht zulässig ist, denn in jedem Territorium sollte es nur einen für alle orthodoxen Christen zuständigen Bischof geben.

Um diesem Problem zu begegnen, wurden in den vergangenen Jahren in vielen Ländern der Diaspora Orthodoxe Bischofskonferenzen eingerichtet, in denen alle vor Ort vertretenen orthodoxen Kirchen präsent sind. Diese Bischofskonferenzen sollen die Einheit und Zusammenarbeit unter den Orthodoxen stärken. Den Vorsitz hat jeweils der örtliche Vertreter des Ökumenischen Patriarchats inne. In Österreich gehören der orthodoxen Bischofskonferenz folgende Kirchen an: Das Patriarchat von Konstantinopel (griechisch-orthodox), das Patriarchat von Antiochien, die Russisch-orthodoxe Kirche, die Serbisch-orthodoxe Kirche, die Rumänisch-orthodoxe Kirche, die Bulgarisch-orthodoxe Kirche und die Georgisch-orthodoxe Kirche. Den Vorsitz in der Konferenz führt Metropolit Arsenios (Kardamakis) als Vertreter des Ökumenischen Patriarchats.

Ein zweites noch gravierenderes Problem: Mit der Entstehung neuer Staaten (auf den Territorien der früheren Sowjetunion bzw. Jugoslawiens) spalteten sich orthodoxe Teilkirchen ab, die von den anderen aber nicht oder nur teilweise anerkannt wurden. So gibt es neben den 14 autokephalen Kirchen noch zahlreiche weitere orthodoxe Kirchen, deren Status (autokephal oder autonom) nicht von allen 14 autokephalen Kirchen anerkannt wird. Dabei handelt es sich u.a. beispielsweise um die Orthodoxe Kirche in Amerika, die Orthodoxe Kirche in Estland, die Mazedonische Orthodoxe Kirche oder jene zwei orthodoxe Kirchen in der Ukraine (Kiewer Patriarchat und Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche), die nun von Konstantinopel als nicht mehr schismatisch erklärt wurden.

Im Ukraine-Konflikt haben sich diese innerorthodoxen jurisdiktionellen Defizite zugespitzt, die bereits seit vielen Jahrzehnten offenbar aber aufgrund vielfacher unterschiedlicher politische rund kirchlicher Interessen bisher nicht gelöst werden konnten.