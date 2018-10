Pkw touchierte Wolf im Waldviertel

Gmünd (APA) - Ein Pkw ist in der Nacht auf Montag im Waldviertel mit einem Wolf zusammengestoßen. Das Tier wurde möglicherweise verletzt und lief davon, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Dienstag auf Anfrage einen „Kurier“-Bericht. Der 18-jährige Lenker war auf der L62 bei Gmünd nahe der tschechischen Grenze mehreren Wölfen begegnet und touchierte ein Tier.

Eine Suche in der Umgebung blieb ergebnislos. Am Fahrzeug entstand nur leichter Sachschaden, Haare vom Fell des Tieres fanden sich dem Bericht zufolge an der Front des Autos.