Süd- und Nordkorea beredeten mit UNO Entmilitarisierung der Grenze

Pjöngjang/Seoul/Panmunjom (APA/dpa) - Militärvertreter Nordkoreas haben mit dem UNO-Kommando (UNC) in Südkorea über Schritte zur Entmilitarisierung der stark befestigten Grenze gesprochen. Hintergrund der Gespräche ist die Annäherung der beiden koreanischen Staaten. An der ersten Runde am Dienstag im Grenzort Panmunjom nahmen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Seoul auch südkoreanische Militärs teil.

Es habe Beratungen über Maßnahmen gegeben, die Gemeinsame Sicherheitszone (JSA) in Panmunjom waffenfrei zu machen. Dazu gehöre auch „der Abzug von Schusswaffen und Beobachtungsposten, die Verringerung von Wachpersonal und der Kontrollausrüstung“.

Es sei beschlossen worden, wie geplant Maßnahmen zur Entmilitarisierung zu ergreifen und sie zu überprüfen, hieß es. Die JSA liegt inmitten der militärischen Pufferzone, die die koreanische Halbinsel seit dem Korea-Krieg (1950-53) auf vier Kilometer Breite und etwa 250 Kilometer Länge trennt. Die JSA ist der einzige Ort, an dem sich Soldaten Nordkoreas sowie Südkoreas und der USA nur wenige Meter voneinander entfernt von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Das UNC wird von den USA angeführt.

Die Einsetzung des Dreier-Gremiums geht auf Vereinbarungen zurück, die der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Gipfeltreffen im September in Pjöngjang getroffen hatten. Als Teil des Abkommens sollen etwa neue Pufferzonen entlang der Land- und Seegrenze sowie darüber eine Luftverbotszone entstehen, um zufällige Zusammenstöße zu vermeiden. Anfang Oktober hatten beide Länder damit begonnen, an einigen Stellen an der Grenze einschließlich der JSA Landminen zu entfernen.

