Tödliche Infusionsverwechslung: Urteil gegen oö. Pfleger bestätigt

Kirchdorf an der Krems/Linz (APA) - Das Oberlandesgericht (OLG) Linz hat am Dienstag die Strafe für einen Pfleger des oö. Landesspitals Kirchdorf bestätigt. Der 40-Jährige hatte Infusionen verwechselt, worauf ein Herzpatient starb. Der Berufung des Angeklagten wurde nicht Folge gegeben, teilte das OLG auf APA-Anfrage mit. Es bleibt damit bei 5.400 Euro, zur Hälfte bedingt.

Anfang Oktober 2017 war ein 61-jähriger Herzpatient an Multiorganversagen gestorben, nachdem er Tage zuvor von dem Pfleger Kalzium statt Kalium bekommen hatte. In einem zweiten Fall überlebte ein Patient Anfang August die Verwechslung. Die Infusionen waren falsch eingeordnet worden, zwei Pflegekräfte sollen die Beschriftungen der Medikamente vor der Verwendung nicht überprüft haben.

Während der 40-Jährige im Fall des letztlich verstorbenen Herzpatienten wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt worden ist, wurde seine 58-jährige Kollegin bereits in der ersten Instanz rechtskräftig freigesprochen. Ihr war grob fahrlässige Körperverletzung an dem zweiten, überlebenden Opfer zur Last gelegt worden.

Der Spitalsträger, die mittlerweile in „Oö. Gesundheitsholding“ umbenannte gespag, hatte nach den Vorfällen ihre Lieferanten angewiesen, die Kalium-Infusionen künftig in anderen Gebinden zuzustellen, um Verwechslungen zu vermeiden. Mit den Hinterbliebenen des Todesopfers einigte man sich außergerichtlich.