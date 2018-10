Projekt für Schulen mit besonderen Herausforderungen in Vorarlberg

Bregenz (APA) - Das Land Vorarlberg hat ein Projekt zur speziellen Unterstützung von Schulen mit besonderen Herausforderungen gestartet. Dazu wurde ein Sozialindex für alle Schulsprengel erarbeitet. In einer ersten Phase sind vier Schulen - zwei Volks- und zwei Mittelschulen - involviert. Sollte das Projekt Erfolge zeigen, soll es ausgeweitet werden, erklärte am Dienstag Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).

Der auf die Schulsprengel abgestimmte Sozialindex berücksichtigt die finanziellen Verhältnisse der Familien, den Bildungsabschluss der Eltern, den Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund und auch, wie oft die Kinder- und Jugendhilfe aktiv werden musste. „Es gibt Schulen, die eklatant mehrbelastet sind als andere“, sagte Schullandesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) anhand der erhobenen Daten. Für das Projekt wurden die Mittelschule Bregenz-Rieden und die Mittelschule Bludenz-Mitte sowie die zwei dazugehörigen „Zubringer“-Volksschulen ausgewählt.

Welche Maßnahmen an diesen Schulen gesetzt werden, steht indes noch nicht fest. Seit dem Beginn des laufenden Schuljahres wird an den Standorten ein Schulleitungscoaching durchgeführt und ein Entwicklungskonzept erarbeitet. Zum Ende des Schuljahres wird dann konkret feststehen, welche Schritte 2019/20 an den Schulen gesetzt werden. Das Projekt läuft bis 2024/25, ein Zwischenbericht ist 2021/22 vorgesehen. Die Kosten belaufen sich auf über zwei Millionen Euro.

Nach Angaben von Wallner und Schöbi-Fink ist die gesetzte Initiative aus dem in Vorarlberg initiierten Projekt zur Schule der Zehn- bis 14-Jährigen hervorgegangen. Eine Empfehlung der Experten sei es gewesen, Schulen mit besonderen Herausforderungen speziell zu unterstützen, dabei aber nicht das Gießkannenprinzip anzuwenden. „Unser Ziel ist es, jedem Kind und jedem Jugendlichen die bestmögliche Bildungschance zu bieten“, betonte der Landeshauptmann.