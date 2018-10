Mann wollte sich „beschweren“ und bedrohte Polizisten in Wien

Wien (APA) - Ein 20-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in der Polizeiinspektion Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt Beamte beschimpft und mit einem Messer bedroht. Er hatte sich wegen einer vergangenen Amtshandlung ungerecht behandelt gefühlt und sich deshalb beschweren wollen, teilte die Polizei mit. Im September war der Mann wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung auf freiem Fuß angezeigt worden.

Weil der 20-Jährige nur widerwillig die Inspektion verlassen hatte und die Polizisten dabei wüst beschimpfte, folgten ihm diese. Daraufhin zog er ein Messer aus der Pullovertasche und bedrohte die Beamten mit Hieb- und Stichbewegungen. Nachdem die Beamten einen Pfefferspray einsetzten, flüchtete der Tatverdächtige, kam aber nur einige Meter weit und wurde festgenommen.

Der 20-jährige Österreicher gab an, dass er die Beamten in der Polizeiinspektion mit dem Messer bedrohen habe wollen, um anschließend von einem von ihnen erschossen zu werden, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Dienstag. Auf dem Mobiltelefon des Mannes habe sich auch ein Video befunden, in dem er sich selbst filmte und von einem entsprechenden Plan erzählte. Der Tatverdächtige habe sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Er wurde in eine psychiatrische Abteilung gebracht.